Capriles Radonski instó a los ciudadanos a protestar este martes

Henrique Capriles Radonski, ex gobernador del estado Miranda, instó a los ciudadanos de Venezuela a protestar este martes debido a la emergencia humanitaria que está viviendo el país.

“Tenemos que reaccionar. Si el país reacciona sin duda alguna no les quedará más remedio a ellos. Mañana este régimen tiene que entender que no se acepta una planta más en un hospital que no esté funcionando”, dijo Radonski en Twitter.

Resaltó que se debe hacer entender a Nicolás Maduro, y sus allegados, que no se puede permitir que mueran más personas por razones relacionadas al apagón nacional que afecta a los venezolanos desde este jueves.