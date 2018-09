Capriles: No podemos quedarnos de brazos cruzados ante nueva constitución

Henrique Capriles, ex gobernador del estado Miranda, señaló este lunes que se debe reconstruir la oposición venezolana para hacer frente al nuevo proyecto de Constitución planteado por la asamblea nacional constituyente.

”¿Qué vamos a hacer, nos vamos a quedar de brazos cruzados?, recomponemos la unidad, la única forma que haya un quiebre en la coalición dominante es que la oposición haga algo y no se quede de brazos cruzados, la resignación no es una opción para nosotros, ni para los que están afuera ni adentro”, aseguró Capriles en Unión Radio.

El dirigente del partido Primero Justicia aseguró que es necesario un proceso de diálogo y negociación que permita una transición a un cambio político en el país. Añadió que la Mesa de la Unidad Democrática, como plataforma unitaria, cerró su ciclo.

”Se trata de rescatar que el país pueda tener una elección creíble, que seguramente tendrá un proceso de negociación, que no es un diálogo, es como se abren la puertas que permitan que el país tenga una transición. La MUD como instancia, como plataforma cerró su ciclo, eso no quiere decir que la unión no es importante, es el patrimonio de los venezolanos, y la unión no es solo de cuatro partidos, sino de todos los factores que esta crisis nos da la oportunidad de encontrarnos”, aseveró.

Para Capriles el reto de la oposición venezolana es lograr un cambio político de manera democrática ante un gobierno que, a su juicio, no es democrático.

"Estos largos meses donde se supone que la unidad se dinamitó, qué hicieron los que son contrarios a la unidad, no hicieron nada, y el país necesita una agenda con los pies en la tierra. la fuerza de la oposición es cívica y no física, la oposición cree en la democracia, está integrada por demócratas, el reto que tenemos es como desde la democracia podemos cambiar un régimen que no es democrático", concluyó el ex candidato presidencial.

Con información de Unión Radio