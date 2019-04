Capriles: No estoy en campaña electoral, mi apoyo es para Guaidó

Henrique Capriles Radonski, dirigente político, enfatizó este domingo que no está en campaña electoral, especulación que hizo la opinión pública debido a su aparición en los eventos junto a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

“No estoy en campaña electoral. Estoy dedicado a que la situación del país pueda tener un cambio, apoyando al presidente encargado Juan Guaidó”, aseguró en una entrevista para Televen. Aseguró que su intención es apoyar las acciones del presidente interino en medio de la crisis política y humanitaria que se suscita en el país.

El ex gobernador del estado Miranda enfatizó la decadencia en la gestión de la actual dirigencia oficialista que se lleva a cabo en la mencionada jurisdicción. “En el estado Miranda no han hecho nada, quizás comprar algunas patrullas que se las dio el gobierno. Esta gestión está a punto de superar la de Diosdado Cabello, de no hacer nada”, destacó.

Señaló que estas acciones se extienden en todo el ámbito nacional, gracias a la insistencia del oficialismo en el poder. Asimismo, indicó que los ciudadanos deben estar conscientes de ello y exigirles a las autoridades respectivas que den soluciones.

“El país no está a oscuras por culpa de Estados Unidos, sino por la mala gestión de Nicolás Maduro. Este es el único gobierno en el que controlan todo y no son culpables de nada. Todos son inventos y excusas. Por eso el pueblo tiene que insistir en el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, exhortó Capriles.