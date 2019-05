Canciller uruguayo teme desenlace violento y muy peligroso en Venezuela

El canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, advirtió que un fracaso del proceso de mediación del Grupo Internacional de Contacto impulsado por la Unión Europea y el Grupo de Lima en el conflicto venezolano puede provocar un desenlace violento y muy peligroso para América Latina.

"Si este proceso se rompe y se desgasta, difícilmente podrá haber otro, y entonces quedarán liberados a la suerte que puedan generar cada una de las partes", dijo Nin Novoa en una entrevista en Praga.

El jefe de la diplomacia uruguaya considera que tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó deberán evaluar mucho las conclusiones que se espera que salgan de la próxima reunión Grupo Internacional de Contacto.

La cita, prevista para el próximo lunes en Nueva York, está centrada en la búsqueda de una salida pacífica a la grave crisis de Venezuela, que sin un acuerdo puede "degenerar de una manera violenta", lo que a su vez sería "muy peligroso" para América Latina, subrayó el ministro.

En ese contexto, cuestionó la lista de prioridades exigidas por la oposición, a saber, el cese de lo que considera la usurpación del poder por parte de Maduro, la formación de un gobierno de transición y la celebración de elecciones.

"Hay un sentimiento creciente de que ese no debe ser el orden. Para mí, primero hay que definir lo de la usurpación porque, si hay una llamada general a elecciones y usted no se presenta, no puede decir que fue usurpado", señaló Nin Novoa. El canciller se refería a los comicios presidenciales de mayo de 2018 en los que Maduro ganó con 6,2 millones de votos sobre un censo de 20,5 millones de electores, mientras que su más cercano rival, el ex gobernador Henri Falcón, consiguió 1,9 millones.

Nin Novoa considera que la abstención de 54%, tras negarse la oposición a presentar candidatos a los comicios, fue un error de estrategia y algo que fortaleció la posición de Maduro.

"¿Qué significa usurpación? ¿Que Maduro se entregue? ¿Que le echen a la cárcel? Eso no va a pasar. Eso hay que entenderlo", declaró el canciller uruguayo.

El político del gobernante Frente Amplio, que finaliza en Praga una gira europea que ha tenido una escala en Berlín, viajará ahora a Nueva York para participar en el citado proceso de intermediación en el conflicto interno de Venezuela, en el que considera preciso obtener "algún resultado rápidamente".

Uruguay, que ha explorado en el pasado la intermediación mediante el Grupo de Montevideo, sigue apostando por el diálogo entre las partes "para ver si hay posibilidades de hacer una nueva elección, no sé cuándo", subrayó.

El mecanismo de Montevideo, sobre el que México tenía ciertas reservas tras esgrimir que su Constitución le impide inmiscuirse en asuntos internos de otros países, se puede sin embargo "volver complementario en algún momento", agregó Nin Novoa. El problema, señaló, es que esos intentos han constatado que hay mucha desconfianza entre las partes y que es muy difícil en esas condiciones generar ambiente de diálogo".