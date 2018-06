Canadá: Estamos preocupados por acusaciones contra Maria Corina Machado

La Cancillería de Canadá se refirió este jueves sobre las supuestas acusaciones contra María Corina Machado por parte del gobierno de Maduro.

“Los esfuerzos para intimidar a los miembros de la oposición democrática como María Corina Machado son la estrategia de régimen de persecución política”, escribió la Cancillería canadiense en su Twitter.

Canadá resaltó que la seguridad y libertad de los dirigentes opositores debe ser garantizada por el gobierno de Venezuela y alertó sobre la vinculación a Machado con una conspiración militar.

“Canadá está profundamente preocupada por los informes que están acusando a María Corina Machado con la conspiración militar. Su seguridad y libertad deben estar garantizadas”, indicó el organismo.

Canada is deeply concerned by reports #Venezuela's Maduro regime is accusing @MariaCorinaYA in military plot. Efforts to intimidate members of the democratic opposition like @MariaCorinaYA are regime strategy of political persecution. Her safety and freedom must be guaranteed.