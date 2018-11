Diosdado Cabello, presidente de la asamblea nacional constituyente, señaló este martes que las denuncias de corrupción y lavado de dinero forman parte de una campaña mundial de ataque a la figura del presidente fallecido, Hugo Chávez.

“Leemos títulares como ‘enfermera de Chávez’ o el ‘jefe de seguridad de Chávez’ y colocan una foto del comandante y una foto de ellos. Para que vean como es el montaje”, explicó.

Indicó que una persona que sea corrupta, pero no puede ser chavista. “Una señora que fue tesorera y traicionó a Chávez al incurrir en actos de corrupción (…) Puede ser cualquier cosa, pero chavista no es”, expresó.

También se refirió al caso de Alejandro Andrade, quien fue sentenciado a 10 años de prisión por lavado de dinero.

"Yo conoci a Alejandro Andrade el de El Valle. El de Miami lo conocieron otros. El del Valle no debio haber traicionado nunca al comandante Hugo Chávez. Nos duele, pero repito que para ser chavista debes luchar contra la corrupción", dijo.

Diosdado Cabello critica que se vincule con Hugo Chávez a sus ex funcionarios que están siendo procesados por corrupción y lavado de dinero, como el ex tesorero Alejandro Andrade, la ex enfermera Claudia Díaz y el ex jefe de seguridad Adrián Velásquez. pic.twitter.com/la9mjnbWFw