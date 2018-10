Cabello: Si La Patilla no paga voy contra todo lo que tengan

Diosdado Cabello, presidente de la asamblea nacional constituyente (ANC), afirmó este miércoles que si el portal web La Patilla decide no pagar la multa de 2 millardos de bolívares por daños morales en su contra procederá a tomar sus bienes.

El presidente de la ANC comentó además que en caso de no cancelar la multa el exigirá el pago de la deuda.

“Si ellos no pagan esto yo tengo que ir contra lo que ellos tengan ¿Verdad? Por si acaso ellos creen que yo me voy a hacer el gafo si es que no pagan, yo voy a exigir que paguen”, indicó Cabello durante su programa Con el Mazo Dando.

El comentario del dirigente oficialista ocurre luego de que asegurara que el juzgado octavo superior de Caracas había multado a La Patilla a cancelar 2 millardos de bolívares por concepto de daños morales.