El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó este miércoles a los diputados de la Asamblea Nacional Delsa Solórzano y Renzo Prieto de tener un plan para "asesinar" al dirigente oficialista Freddy Bernal y a Valentín Santana.

En su programa Con el Mazo Dando, transmitido por el canal estatal VTV, Cabello indicó que habían detenido a la persona encargada de ejecutar el supuesto plan, José Gregorio González León, quien había estado preso en 2018 por posesión de "artefactos explosivos" y que fue puesto en libertad por motivos de salud.

"Dice él que quien le da la tarea es un diputado que se llama Renzo Prieto y una señora diputada que se llama Delsa Solórzano, lo dice sin dudas, lo dice sin estar torturado, sin estar maltratado, lo habla de manera clara", dijo Cabello.

El también presidente de la asamblea nacional constituyente mostró un video en el que González León señaló que Solórzano y Prieto le habrían ofrecido 10.000 dólares por "asesinar" a Bernal y a Santana.

"Les dije que bueno, que tomaría su palabra, que bien sea podía hacer el trabajo yo o buscaría a las personas indicadas para eso", dijo González León en el material audiovisual en el que también explicó que conoció a Prieto cuando ambos estuvieron presos en el Servicio de Inteligencia.

Señaló también que los diputados lo llamaron el 29 de abril pasado para que participara en el alzamiento militar del 30 que fue superado por el gobierno de Nicolás Maduro y que tras ello Prieto le indicó que huyera a Colombia.

"Me dio 250.000 (bolívares) soberanos (36,11 dólares según la taza oficial) para los viáticos, diciéndome que allá me estaban esperando (...) me contactaron con el señor Diego Villamizar, el señor Diego Villamizar es la mano derecha de (ex presidente colombiano) Álvaro Uribe Vélez", relató.

"Ellos me pusieron en contacto con el señor Felipe (...) encargado de las operaciones y de reclutar personas para que suministren información en contra del gobierno venezolano y también que consigan armamento y los militares que se quieran rebelar. Él es el jefe de inteligencia del Ejército colombiano", apuntó.

El video culmina con esa declaración.

Cabello no explicó cómo se logró la captura de González León, pero señaló que el diputado Prieto intentó "huir" a Colombia el primero de julio sin éxito, pues las autoridades del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Saime, le retuvieron el pasaporte.

Señaló que la acción del Saime se debió a que Prieto tiene prohibición de salida del país luego de haber sido excarcelado en junio del año pasado, pues estuvo preso acusado de la violencia en las protestas antigubernamentales de febrero de 2014.

Cabello dijo que lo que ha denunciado este miércoles es parte de una investigación que continúa, y añadió que será "la justicia la que se encargue".

La diputada Solórzano ya ha reaccionado a estas acusaciones de Cabello y ha asegurado que son falsas y que se deben a las denuncias de violación de los derechos humanos que ha hecho contra el gobierno de Maduro.

"Sus falsas afirmaciones no buscan más que desviar la atención sobre el asesinato del capitán (Rafael) Acosta Arévalo", agregó en un mensaje en Twitter en referencia al militar que murió el sábado bajo custodia del gobierno de Maduro.

La parlamentaria convocó a una rueda de prensa para mostrar supuestas pruebas que "evidencian la responsabilidad" del gobierno en la muerte del capitán