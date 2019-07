Braulio Jatar no podrá salir del estado Nueva Esparta

Braulio Jatar, abogado chileno-venezolano, agradeció a la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, por el interés en su caso y a todas las personas que solicitaron que sea liberado de su arresto domiciliario.

Pese a esto, precisó que la justicia venezolana estableció que no puede salir del país y tampoco del estado Nueva Esparta.

A través de su cuenta de Twitter, Jatar publicó un comunicado en el que aseguró que fue informado verbalmente sobre la medida y que será oficialmente notificado de ello el día lunes en los tribunales de la entidad.

El director de Reporte Confidencial indicó que una vez que se concrete la decisión de los tribunales, su libertad será “limitada y condicionada a un proceso injusto e ilegal”.

En opinión de la abogada Tamara Suju, la llamada libertad otorgada a Jatar “es una burla”, y añadió que no es más que “un preso de Maduro” que no cometió delito y, por lo tanto, no debió estar preso.

He sido informado verbalmente, de una medida de presentación ante un tribunal cada quince días con prohibición de salida del país y del estado donde resido.

