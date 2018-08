Borges rechaza que lo involucren en el atentado

El diputado Julio Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional, indicó que Venezuela necesita un cambio democrático y en el corto plazo. “Yo quiero darle un mensaje muy claro a Nicolás Maduro: nosotros lo vamos a ver fuera del poder, preso por violación de los derechos humanos, preso por la destrucción de la democracia; preso y con la obligación de devolverles a todos los venezolanos lo que se les ha robado”, afirmó.

El parlamentario, que se encuentra en Bogotá y al que la asamblea nacional constituyente le quitó la inmunidad parlamentaria, dijo que nadie quiere una salida violenta en Venezuela: “El único promotor de la violencia se llama Nicolás Maduro”.

Rechazó que el gobierno quiera involucrarlo en un atentado contra Maduro. “A mí me han acusado de que iba a bombardear Caracas pilotando un avión, que he estado en conspiraciones militares, que teníamos trata de blancas, que estamos en terrorismo. Pero eso se debe a que hemos tenido una posición muy clara y que hemos logrado promover las sanciones, porque hemos logrado el cerco internacional de toda la deuda ilegal y porque nos negamos a firmar el acuerdo antidemocrático que nos querían imponer en República Dominicana. No nos perdonan que tengamos esa posición”, indicó.

Dirigiéndose a Maduro, Borges escribió el martes en Twitter: “Ni el país ni el mundo te creen la farsa del atentado. Todos sabemos que es un montaje para perseguir y condenar a quienes nos oponemos a tu dictadura”.

El parlamentario también condenó la detención arbitraria del diputado Juan Requesens. “Lo secuestraron, se lo llevaron en contra de las leyes y la Constitución, le violaron todos los derechos humanos y su familia ni siquiera sabe dónde está”, subrayó.