Borges: La juez que lleva mi caso fue mano derecha de Diosdado

“Increíblemente la juez que está llevando el caso trabajó con Diosdado Cabello, se llama Carol Padilla, fue la mano derecha de Diosdado en la A. N. Te podrás imaginar cómo se están llevando las cosas con total arbitrariedad”, señaló Borges en un audio difundido ayer.

El ex presidente del Parlamento aseguró que acudirá a instancias internacionales para que los tres fiscales que llevan el caso sean castigados por cometer abusos contra los derechos humanos.

“Dinorah Bustamante y Mora Salcedo son dos de los fiscales que están asignados a este caso. Nosotros vamos a comenzar las gestiones internacionales para que el país y el mundo sepa cómo Padilla, mano derecha de Cabello, y estos fiscales están aceptando un caso por órdenes contra dirigentes políticos y simplemente para tapar el desastre que vive Venezuela”, indicó.

El lunes en la noche dijo a Noticias Caracol: “Si yo volviera a Venezuela, inmediatamente estaría no en la justicia venezolana, porque en Venezuela no hay justicia, sino estaría secuestrado por la banda de malandros que gobiernan el país”, aseguró Borges. Agregó que no es la primera vez que Nicolás Maduro lo culpa de un supuesto atentado.

“En el año 2015 también me culparon de que yo iba a sobrevolar, de Colombia a Venezuela, en unos aviones tucanos para bombardear Caracas, pilotados por mí. Maduro ha hecho 22 denuncias de magnicidios y de ataques contra él”, añadió.

Borges se refirió a la situación que está viviendo el diputado Juan Requesens y asegura que el gobierno de Maduro le está violando sus derechos humanos y está forzando su testimonio contra él.

“Se está aprovechando de esto para inyectarle una sobredosis de miedo al país, pero el problema de Venezuela sigue igual por más que lo quieran tapar”, afirma.

Frente a estos hechos, el coordinador nacional de Primero Justicia reiteró: “Seguiré haciendo todo el esfuerzo posible para lograr el cambio democrático en Venezuela. Nada de lo que hagan me va a detener; estoy luchando para que podamos abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestra Venezuela, lleno de futuro, progreso y libertad”.