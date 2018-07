Borges desmintió supuesta reunión para impedir juicio en contra de Maduro

Julio Borges, diputado a la Asamblea Nacional y exiliado político, desmintió este domingo que se esté tratando de impedir el juicio político al presidente Nicolás Maduro, llevado a cabo por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio (TSJ).

"Desmiento categóricamente que exista alguna reunión hoy entre el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, la fiscal Luisa Ortega Díaz y mi persona para impedir juicio contra Maduro. Me he comunicado con ambos y me expresaron su sorpresa y desagrado por esta acusación", aseguró el político en su Twitter.

Ortega Díaz también se pronunció en relación con el hecho y exigió que se inicie el juicio público en contra del presidente Maduro.

"Hemos consignado un recurso de revocación contra la decisión del TSJ en el exilio que pretende realizar una audiencia preliminar privada en el caso del corrupto Nicolás Maduro con Odebrecht", posteó la funcionaria pública en Twitter.

Desmiento categóricamente que exista alguna reunión hoy entre el pdte de la @AsambleaVE @OmarBarbozaDip, la Fiscal @Lortegadiaz y mi persona para impedir juicio contra Maduro. Me he comunicado con ambos y me expresaron su sorpresa y desagrado por esta acusación. — Julio Borges (@JulioBorges) 29 de julio de 2018

Invito a quien quiera a comunicarse con @Lortegadiaz y comprobar lo que estoy diciendo. Dejemos de destruirnos entre nosotros, el adversario está al frente y no a los lados. Mas bien los llamo a trabajar para aumentar la presión interna e internacional contra @NicolasMaduro. — Julio Borges (@JulioBorges) 29 de julio de 2018