Bony Pertiñez informó este jueves que desconoce el paradero de su esposo, Iván Simonovis.

Por Twitter, Pertiñez indicó que la calle de acceso a su casa permanece cerrada. Señaló que desde hace varios días funcionarios del Servicio de Inteligencia Nacional han estado amenazando a su esposo con regresarlo a la cárcel.

Pertiñez informó que designó a Joel García como abogado defensor del comisario.

No estoy en mi casa, vecinos me informan que la calle de acceso está cerrada. En este preciso momento no tengo ninguna información sobre el paradero de mi esposo @simonovis Durante días el Sebin ha estado amenazándolo con regresarlo a la cárcel