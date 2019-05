Bolton: Maduro usa a matones extranjeros para reprimir a los venezolanos

John Bolton, asesor de Seguridad de la Casa Blanca, acusó a Nicolás Maduro de utilizar a “matones extranjeros” para reprimir a los venezolanos que protestan en su contra, reseñó Europa Press.

“Juan Guaidó pide ayuda humanitaria para aquellos que la necesitan. Maduro pide a matones extranjeros que repriman al pueblo venezolano”, expresó el político en su cuenta de Twitter.

El asesor estadounidense calificó las acciones de Maduro contra los ciudadanos como “insensibles”.

Recientemente, Bolton respaldó las acciones de calle convocadas por Juan Guaidó, las cuales, dijo, el líder conduce con “valentía”, mientras que Maduro “se esconde en un búnker militar”.

Maduro’s reliance on repression against Venezuelans peacefully assembling is callous. The legitimate Interim President, Juan Guaido asks for humanitarian aid to help those in need. Maduro asks for foreign goons to suppress the people of Venezuela. pic.twitter.com/29pjmVXdZu