Bolton anunció que el gobierno de EE UU continuará la presión sobre Maduro

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, aseguró este viernes que el gobierno de Estados Unidos continuará la presión sobre Nicolás Maduro y sus funcionarios cercanos.

"Maduro, sus secuaces y sus familiares van a seguir rindiendo cuentas por la corrupción y el despilfarro de los recursos venezolanos. Tienen que tomar una decisión: dar pasos concretos hacia la restauración de la democracia, la protección de los ciudadanos y el acceso de la ayuda humanitaria al país o enfrentar las sanciones y el aislamiento", dijo Bolton enTwitter.

El funcionario estadounidense responsabilizó a Maduro por el apagón que se registró el pasado 7 de marzo y que aún persiste en varios estados del país.

Indicó que establecerá acuerdos con el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, para colaborar con el cambio político en Venezuela.

We will continue to hold Maduro, his cronies, and their families accountable for corruption and plundering Venezuela’s resources. You have a choice: take concrete steps to promote democracy, protect civilians and allow in humanitarian aid; or face sanctions and isolation.

The collapse of Venezuela’s electrical grid and public services is due to years of Maduro’s corruption, a refusal to invest in the public sector, and neglect of maintenance. It’s simple: machinery breaks down when you steal all the money intended to buy parts to keep it running.