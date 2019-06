El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, acusó este domingo a Nicolás Maduro de malgastar fondos públicos para comprar el apoyo de Rusia, a pesar de que "cientos de miles de venezolanos" pasan hambre en estos momentos

"Maduro ha malgastado de manera vergonzosa los recursos de Venezuela. En mayo, mientras cientos de miles de venezolanos pasaban hambre Maduro le dio a Rusia 209 millones de dólares por un contrato de defensa para así comprar su apoyo", denunció Bolton en Twitter.

"Los venezolanos anhelan un liderazgo auténticamente democrático, no la represión", concluyó el funcionario estadounidense.

La presencia de personal ruso en Venezuela ha causado inquietud en Estados Unidos y otros socios, y Washington llegó a pedir a Moscú que retire a estas personas del país suramericano.

Sin embargo, el presidente ruso, Vládimir Putin, afirmó el pasado 6 de junio que Moscú no está creando bases militares ni enviando tropas a Venezuela, pero reconoció que "debe honrar sus obligaciones contractuales" con el país suramericano en cuanto al mantenimiento de los equipos suministrados anteriormente.

El presidente Donald Trump tiene previsto reunirse con Putin durante la cumbre del G20 a finales de este mes en Osaka (Japón), y se espera que en la agenda esté el tema de Venezuela, en la que Estados Unidos respalda -como otros 50 países- al líder opositor Juan Guaidó, mientras que Rusia mantiene su apoyo al presidente Maduro.

El mandatario estadounidense ya advirtió que Rusia tenía que "salir" de Venezuela el pasado marzo, cuando dos aviones con unos 100 militares rusos aterrizaron cerca de Caracas para lo que Moscú describió como una misión de mantenimiento de equipos suministrados a Venezuela.

Pero Trump ha evitado una confrontación abierta con Putin, y después de hablar con él por teléfono hace un mes, llegó al punto de contradecir a su gobierno y asegurar que el líder de Rusia no estaba "pensando en absoluto en implicarse en Venezuela".

En este sentido, Putin ha señalado que Rusia está en contra de la injerencia en los asuntos internos de Venezuela.

La tensión en Venezuela se incrementó desde que el pasado 23 de enero el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, se adjudicara las competencias del Ejecutivo como presidente interino del país por considerar ilegítimo a Nicolás Maduro tras ser reelegido en unos comicios que la oposición tacha de "fraudulentos".

Esta acción aceleró la crisis política en Venezuela, debido a que, además, buena parte de la comunidad internacional, como Estados Unidos y varios países europeos y latinoamericanos, han dado su respaldo a Guaidó y presiona para que se convoque a elecciones.

