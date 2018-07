Bloquean portal por entrevista a Luisa Ortega Díaz

El portal web Punto de Corte, coordinado por el dirigente disidente del chavismo, Nícmer Evans, quedó fuera de la nube luego de un ataque cibernético que ocurrió por publicar una entrevista de la periodista Sebastiana Barráez a la fiscal general destituida por la asamblea nacional constituyente, Luisa Ortega Díaz, denunció Espacio Público, ONG defensora de la libertad de expresión.

Evans informó que desde el miércoles presentaron fallas en los servidores web. Desde entonces, registraron problemas para que los lectores ingresaran a la página web, en la que la fiscal declaró que Diosdado Cabello, quien dirige actualmente la ANC, se comunicó con ella el 28 de diciembre de 2012 y le informó sobre el fallecimiento del presidente Hugo Chávez. Sin embargo, aseguró que minutos después de la llamada, el vicepresidente del PSUV “se retractó”.

“Si yo hubiese participado de las decisiones que tomaron en ese momento, lo diría (2012). Lo que sí te puedo decir, es que yo estaba fuera del país el día 28 de diciembre y me llama Diosdado: 'Vente, que Chávez se murió’. Pero después me llama para decirme que no se murió”, explicó. Dijo que nunca le entregaron el acta de difusión del presidente. La muerte del antecesor de Nicolás Maduro fue anunciada el 5 de marzo de 2013.

“Siempre pedí el acta de defunción de Chávez, el tema de las hijas, de las otras hijas que tenía, todas esas cosas; incluso, tenemos una investigación sobre ese caso”, manifestó al portal web.

En la misma entrevista afirmó que entre el primer mandatario nacional y el constituyente existe un conflicto de poder, al punto que el candidato a las elecciones presidenciales que debieron ser en diciembre del año pasado, iba a ser Cabello y no Maduro. “Pero no sé qué pasó ahí”, agregó.

Celeridad. La fiscal Ortega Díaz solicitó revocar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio de realizar la audiencia preliminar al presidente Maduro en privado. Ambas instituciones venezolanas, que se encuentran trabajando desde el exterior debido a la persecución del gobierno de Maduro, fueron reconocidas por el Senado de Chile como autoridades legítimas de Venezuela.

La fiscal destituida por la constituyente introdujo un recurso de revocación ante esa instancia designada por la Asamblea Nacional, en la cual exigió que el enjuiciamiento contra el mandatario nacional, por estar presuntamente vinculado con hechos de corrupción con la empresa brasileña Odebrecht, sea público y a la brevedad posible. Fijó la fecha de la comparecencia para el próximo jueves 19 de julio.

“Hemos consignado un recurso de revocación contra la decisión del TSJ legítimo que pretende realizar una audiencia preliminar privada en el caso del corrupto Nicolás Maduro con Odebrecht”, escribió Ortega en Twitter.