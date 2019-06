Bloomberg: Tropas venezolanas entrenan guerrilleros para derribar aviones

Militares adeptos al oficialismo entrenan a miembros de la guerrilla latinoamericana con armas para derribar aviones, informaron autoridades de Colombia este miércoles.

El portal estadounidense Bloomberg indicó que el Ejército de Liberación Nacional forma parte de los grupos que instruyen sobre el uso de armamento ruso en numerosas partes del territorio nacional debido a la amplia instalación de los guerrilleros en el país.

El asunto ha generado incomodidad en Estados Unidos y en Colombia, que desconocen el método utilizado por grupos irregulares para adquirir las armas. Sin embargo, indica la publicación, destacaron la vinculación de Nicolás Maduro por ser el emisor de las órdenes de entrenamiento.

“Tenemos la evidencia clara y la inteligencia necesaria para afirmar que el ELN se considera parte de la defensa de la revolución del régimen de Maduro”, aseguró una fuente militar colombiana.

Respuesta de Estados Unidos

El Comando del Sur se pronunció este miércoles con respecto a la información divulgada por el portal estadounidense, corroborando que la presencia del ELN en Venezuela abarca al menos 12 estados del territorio nacional.

Con información de Bloomberg

"The ELN is present in 12, or roughly half, of #Venezuela’s states, according to InSight Crime, a Washington-based research organization that monitors Latin America."https://t.co/aICgmIdcBY