Bloomberg: ¿Por qué Maduro no ha abandonado el poder en Venezuela?

A pesar del apoyo por parte de la comunidad internacional al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aún no se ha efectuado lo que la Asamblea Nacional, de amplia mayoría opositora, ha denominado como el cese de la usurpación.

Analistas explicaron al portal Bloomberg algunas de las razones por las que no se ha producido un "quiebre militar significativo" que produzca la instauración de un gobierno de transición.

"Las Fuerzas Armadas más espiadas del mundo"

Diego Moya-Ocampos, consultor de riesgo político en Londres, explicó a Bloomberg que el cuerpo castrense de Venezuela es "una de las instituciones más espiadas en el mundo".

"El Alto Mando Militar se beneficia de un sistema complejo en el que tienen acceso a prebendas de todo tipo. En la práctica, Nicolás Maduro dirige un gobierno militar", señaló.

Entre los militares que han expresado su apoyo a Guaidó se encuentran dos coroneles -uno de ellos en Estados Unidos-; un comandante, sin unidades bajo su mando, y varios oficiales de bajo rango, como los Guardias Nacionales que se rebelaron el pasado 21 de enero en Cotiza.

Durante una presunta reunión en la embajada estadounidense en Bogotá, Colombia, funcionarios militares, de inteligencia y dirigentes civiles de ambos países discutieron como mover la ayuda humanitaria a Venezuela. "Hubo una sensación de frustración en el ambiente", dijo un participante del encuentro a Bloomberg.

"Estados Unidos dijo que iba a pagar por la asistencia humanitaria, pero que quería que Colombia consiguiera los camiones y los choferes para introducirlos, y los colombianos se negaron porque los militares venezolanos podrían detenerlos de inmediato", indicó el portal estadounidense, y agregó que esta dinámica se ha mantenido en otras reuniones colombo-estadounidenses en la ciudad fronteriza de Cúcuta.

Alonso Medina Roa, abogado defensor de los derechos humanos, indicó que pedirle a los militares que se pongan bajo las órdenes del nuevo presidente "puede haber sido un error".

La Asamblea Nacional aprobó, en primera discusión, la Ley de Amnistía y Garantías Constitucionales. Actualmente se encuentra en consulta popular. Se requiere que pase a segunda discusión para que promulgada como ley.

"Tenemos que recordar que las Fuerzas Armadas han sido un apéndice del partido socialista dominante por 20 años, y que la oposición solo está hablando con ellos ahora", acotó Medina Roa.

Para Antonio Guevara, un coronel retirado viviendo en el exilio, no ha ocurrido nada que pueda generar una fractura en el cuerpo castrense venezolano.

"El alto comando militar continúa unido, y las rupturas no se han convertido en fracturas que puedan generar la desestabilización", recalcó, y añadió que en anteriores intentos insurreccionales los comandantes medios, que vigilan a las tropas, eran los más importantes.

Guaidó anunció, sin embargo, que la asistencia humanitaria entraría al país el próximo 23 de febrero.

Sortear las sanciones

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) estima que apróximadamente 20 toneladas de cocaína se mueven desde Venezuela a suelo estadounidense, así lo informó una persona no identificada para Bloomberg.

El gobierno de Donald Trump ha reiterado sus acusaciones de narcotráfico a los círculos cercanos de Maduro, que presuntamente se beneficiarían de dicho traslado de drogas, lo cual ha sido negado en varias ocasiones por los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela.

El portal Bloomberg indicó que dichos recursos, supuestamente pertenecientes a Maduro, podrían atenuar los efectos de las sanciones estadounidenses en los altos mandos militares. "Dado que mucho del tráfico ilítico es controlado por la Fuerza Armada, de acuerdo con oficiales de EE UU, muchos no sufrirán los embates de la crisis, aunque el pueblo si lo hará", indica el trabajo.

Las pretensiones de Maduro de redirigir sus exportaciones petroleras a La India, y de reforzar sus relaciones con sus clientes habituales, China y Rusia, son otra forma de atenuar los efectos de las restricciones en el sector petróleo, aunque funcionarios estadounidenses han amenazado con sanciones "a los países que apoyen al régimen venezolano".

"Solo han pasado tres semanas"

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de Florida, expresó su desacuerdo con el artículo de Bloomberg y aseguró que no es la postura de los políticos en EE UU.

"Esta es la narrativa que quiere Maduro. El piensa que si puede resistir lo suficiente el momento de la oposición se desvanecerá y la presión internacional se suavizará", dijo Rubio, y agregó que "solo han pasado tres semanas" desde que Juan Guaidó asumió las competencias del Ejecutivo.

Con información de Bloomberg

I haven’t heard a single relevant U.S. policymaker express this view on #Venezuela.



But this is exactly the narrative #Maduro is counting on. He thinks if he can hold on long enough the oppositions momentum will wane & international pressure will ease.



It’s only been 3 weeks. https://t.co/S0XgFZhr5a