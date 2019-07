Biagio Pilieri: Venezuela necesita intervención de una fuerza internacional

El diputado a la Asamblea Nacional Biagio Pilieri afirmó que en Venezuela son perfectamente aplicables los mandatos que se generaron en la consulta popular del 16 de julio de 2017, si se cumple lo que llamó “la ruta del coraje”, que significa entender que no es cierto que todas las opciones de salida a la crisis están sobre la mesa porque es necesaria la intervención de una fuerza internacional.

Pilieri dijo este lunes, en el foro “A dos años del 16 de Julio”, que es viable la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.

“Venezuela va a convertirse en un antecedente interesante porque no estamos hablando de un régimen normal. Está demostrado que solos no podemos y una de las formas es reingresando al TIAR y pidiendo ayuda”, indicó.

Considera que el TIAR debe estar acompañado de instrumentos propios como el Artículo 187, numeral 11, de la Constitución.

“La aplicación real se logra con una fuerza superior a la que tiene el régimen. Hoy no la tenemos. Hace falta la fuerza de una coalicion internacional”, enfatizó.

En el foro, celebrado en el auditorio de El Nacional, Pilieri destacó que la consulta popular del 16 de julio de 2017 fue aprobada por 98% de las personas que acudieron al llamado para desconocer y rechazar la ANC y todos sus actos.

Recalcó que la Asamblea Nacional rechazó la ANC. Sin embargo, se pregunta si la rechazó de manera tajante: "La AN rechazó la ANC. ¿La desconoció? No sé. La AN hoy está disminuida y con limitaciones".

Lee más Representantes de Guaidó regresan a Barbados para continuar conversaciones

En el foro intervino también el diputado de Alianza Bravo Pueblo Edwin Luzardo, que señaló que cualquier acto que se realice sin el cese de la usurpación de Nicolás Maduro, significa derogar de hecho el Artículo 233 de la carta magna: "Quiero profundizar en la actuación de la AN. Teníamos una herramienta constitucional para enfrentar la usurpación con el 233."

Luzardo recalcó que los actores políticos que quieran ir contra el proceso es traicionar lo que se aprobó el 16 de julio de 2017, por lo que en la fracción 16J insistirán en la aprobación del TIAR y el 187-11.