Becerra: Estúpidos,corruptos y criminales son los que gobiernan a Venezuela

Beatriz Becerra, eurodiputada liberal independiente, escribió un mensaje en Twitter criticando al gobierno venezolano por sus acciones ante la situación económica que enfrenta el país.

“Incompetentes, estúpidos, corruptos y criminales. Esto es lo que son la banda que hoy gobierna Venezuela. La degeneración sucede cada día, cada minuto. El dinero ya no vale nada, los precios no significan nada, el PIB se desmorona, ¿Les suena muy abstracto todo esto? A ver si así se entiende mejor: con el salario mínimo mensual no se puede comprar una lata de atún”, escribió la eurodiputada.

Becerra tildó a Nicolás Maduro de dictador y aseguró que no cumple con sus labores presidenciales debido a que la inflación aumenta.

“Una conspiración, sí, pero de ellos mismos, de su corrupción y su estupidez, una conspiración para mantener al pueblo en la miseria”, escribió.

Incompetentes, estúpidos, corruptos y criminales. Esto es lo que son la banda que hoy gobierna #Venezuela. Lean esta noticia y verán lo que es destruir un país.https://t.co/u58Jf0E2RL — Beatriz Becerra (@beatrizbecerrab) 24 de julio de 2018

La degeneración sucede cada día, cada minuto. El dinero ya no vale nada, los precios no significan nada, el PIB se desmorona... ¿Les suena muy abstracto todo esto? A ver si así se entiende mejor: con el salario mínimo mensual no se puede comprar una lata de atún. — Beatriz Becerra (@beatrizbecerrab) 24 de julio de 2018

El dictador Maduro lo sube, pero no sirve para nada porque la inflación está desbocada. Y ellos dicen que es una conspiración. — Beatriz Becerra (@beatrizbecerrab) 24 de julio de 2018