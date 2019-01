Beatriz Becerra sobre Guaidó: Es un joven comprometido con su país

Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, sostuvo este jueves que conversó con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. La eurodiputada aseguró que el presidente temporal del país "es un joven comprometido con el país".

"Esta noche he tenido el honor y el placer de conversar con el presidente interino de Venezuela y no me ha sorprendido escuchar a un joven firmemente comprometido con el destino de su país. Con gran madurez política y un ánimo inquebrantable", escribió en su cuenta de Twitter.

Becerra expresó que, el también presidente de la Asamblea Nacional, es un líder universitario que ha sabido responder al estado Vargas y "está preparado para construir una misión histórica".

"Solo alguien que ha pasado media vida bajo la tiranía del régimen chavista, un líder universitario fajado en el estado de Vargas, un ingeniero que sabe hacer planes y construir, puede tener la entereza para seguir adelante y acometer una misión histórica de este calado", agregó.

Esta noche he tenido el honor y el placer de conversar con el presidente interino de #Venezuela @jguaido, y no me ha sorprendido escuchar a un joven firmemente comprometido con el destino de su país. Con gran madurez política y un ánimo inquebrantable. — Beatriz Becerra (@beatrizbecerrab) 24 de enero de 2019