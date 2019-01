Aveledo: A Guaidó hay que pedirle caminos políticos no milagros

Ramón Guillermo Aveledo, ex secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), indicó que apoya a Juan Guidó, presidente de la Asamblea Nacional, y señaló que es necesario tener “cuidado con las presiones, para que no se precipite y actúe”.

Aveledo aseguró que en la política es negativa la figura del líder que no se renueva también es perjudicial la del líder “desechable”.

“Cuando queremos ayudar a Guaidó no es que le exijamos milagros, ayudemos en la fortaleza de la institución que se le pidan caminos políticos y no milagros, porque si no, esta moda pasa y lo consume, entonces mañana desecharemos a Guaidó”, dijo el ex secretario ejecutivo de la MUD a Unión Radio.

Con respecto a la gestión de Henrique Capriles, ex gobernador del estado Miranda, que es una figura política que ha sacrificado mucho por el bienestar del país.

“Ahí tenemos una reserva muy grande para el futuro de Venezuela y no debemos desecharlo, porque nos va a hacer falta gente como él”, finalizó.

Con información de Unión Radio.