“Avanzó ambición de poder de una minoría en detrimento de la Constitución”

Inmediatamente después de que Nicolás Maduro finalizó su juramentación ante el Tribunal Supremo de Justicia, representantes de organizaciones no gubernamentales, dirigentes sindicales y rectores universitarios reiteraron su rechazo a la toma de posesión. La consideraron ilegítima por el “fraude electoral” del 20 de mayo del año pasado.

La Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, central afiliada a la organización internacional Alternativa Democrática Sindical de las Américas, denuncia en un comunicado: “La ambición de poder de una minoría corrupta avanzó en detrimento de la Constitución y de las libertades del pueblo venezolano, trayendo como consecuencia la realización el 20 de mayo de un hecho político ilegítimo e ilegal bajo la figura de unas elecciones presidenciales.

Afirma que 90% de los trabajadores venezolanos, así como una gran cantidad de organizaciones internacionales y gobiernos legítimos del mundo, desconocieron las elecciones del 20-M. “Apoyamos a la Asamblea Nacional, única institución legítima con la expectativa que tenemos la mayoría de los venezolanos de que esta instancia asuma el mandato constitucional y se coloque a la altura que las circunstancias exigen, con el fin de que 2019 sea el año de la restitución del orden constitucional de derecho y de justicia”, añade la central.

Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de Fetrasalud, aseguró: “Este gobierno dejó de ser legítimo hace mucho tiempo con sus actuaciones, es culpable de todos los males. Con la juramentación se consagra la ilegitimidad. Maduro se convirtió en un violador en serie de la Constitución y de los derechos de los trabajadores”.

Recordó que el gobierno les arrebató las cláusulas de los contratos colectivos cuando el gobierno incrementó el salario de 30 a 1.800 bolívares el pasado 17 de agosto, además de que ha encarcelado a trabajadores que reclaman sus derechos.

El padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, afirmó que Maduro asume el cargo de la Presidencia a pesar de que no hay una legitimación válidamente establecida como el reconocimiento de las elecciones. “Vimos la reafirmación de una posición testaruda que intenta imponerse por encima de los demás, así como también un empeño de querer presentarse como presidente de Venezuela cuando la mayoría de la población, las instituciones del país y la comunidad internacional dicen que es un acto inconstitucional e ilegítimo”, indicó.

Para Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano, el acto reflejó “la indeclinable voluntad de Maduro de mantenerse en el poder al precio que sea”. “Se juramentó un poder que ha venido siendo ejercido claramente con mecanismos de dictadura”, añadió.

Señaló que ese “irrestricto apoyo y lealtad absoluta” de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a Maduro para el período 2019-2025 que manifestó el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, “los hace cómplices de la degradación económica, política y social” que vive el país. “Es hora de que esta élite castrense les pregunte a las bases de la FANB por qué están desertando y por qué están huyendo del país; quizá se den cuenta del drama que están viviendo, incluso, los propios militares en Venezuela”, afirmó.

Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, expresó que en el acto se manifestó una voluntad política que no respeta las formalidades ni las garantías institucionales. “Un buen número de países no reconoce la elección ni la toma de posesión, ya que no se respetaron las garantías. Un sector importante de oposición no pudo participar y desconoce el evento electoral”, dijo.

“La posición de la democracia mundial es inequívoca. El régimen lo sabe. Los trabajadores petroleros lo saben. Los militares lo saben. Los diputados lo saben. La única ruta posible es la del coraje y la lucha firme hasta conquistar la Libertad. ¡Fuerza, Venezuela!”,

María Corina Machado,

coordinadora de Vente Venezuela

Lo que dicen en Twitter

“Este 10 de enero de 2019 Venezuela amanece sin presidente legítimo. Maduro nos has robado todo. Pero ahora, que intentas robarte la Presidencia, el Movimiento Estudiantil no te lo va a permitir #MaduroUsurpador #AquiSeRespiraLucha”,

Rafaela Requesens,

presidente de la FCU-UCV

“El problema es político. Maduro seguirá ejerciendo el poder, independiente del calificativo que se use para su gobierno. No se puede ir con una Constitución a ninguna institución que solucione. Hay que buscar mecanismos políticos que presionen negociaciones”,

Luis Vicente León,

presidente de Datanálisis