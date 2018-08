La AN aún no ha recibido el fallo del TSJ que condena a Maduro

Omar Barboza, presidente de la Asamblea Nacional, informó que supieron de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en el exilio, que condenó al presidente Nicolás Maduro por corrupción, solo por las redes sociales.

El parlamentario se mostró cauto al declarar sobre este tema y sobre el otro fallo de este tribunal que ordena llenar el vacío de la Presidencia de la República, dado que se señala que Maduro ya no es el presidente de Venezuela.

“Tenemos que ser muy responsables con nuestras decisiones, porque lo que nos estamos jugando es la legitimidad de la Asamblea Nacional”.

Agregó: “No somos ejecutores de sentencias. El lunes recibí el dictamen de la Consultoría Jurídica sobre el vacío de poder, y solo lo he informado a las dos vicepresidentes de la AN. Esperamos un consenso para hacerlo público”.

En relación con la condena al mandatario nacional destacó que usarán el contenido del dictamen para respaldar y profundizar las investigaciones sobre la constructora Odebrecht que se llevan a cabo en la Comisión de Contraloría.

“Lamentablemente en Venezuela no hay Estado de Derecho y son sentencias que no son ejecutables, pero es una señal importante de la voluntad de combatir la corrupción y vamos a enterarnos mejor de sus detalles”, dijo.

Las declaraciones las emitió luego de la sesión de instalación de la Comisión Delegada, instancia que funcionará hasta el 15 de septiembre cuando finalice el receso parlamentario. Anunció que el próximo martes debatirán sobre la salud en Venezuela.

Rafael Guzmán, presidente de la Comisión de Finanzas, fue el responsable de informar las conclusiones del Parlamento sobre las medidas económicas dictadas por el gobierno. En principio, destacó que la AN rechaza las medidas económicas dictadas por el Ejecutivo.

Guzmán reiteró que el petro no tiene respaldo y que es una moneda inconstitucional que no cumple los requisitos. No existe, y lo que no existe no se entiende.

También dejó en claro que hasta que no se frene la hiperinflación, no tiene caso que se saque un nuevo cono monetario, y que hasta ahora “no se conoce cuántos billetes van a salir a la calle”.

Enfatizó que si se aumenta el precio del combustible debe encontrarse a la par del costo en Colombia, para “no tentar” el tráfico hacia ese país; a su vez, recordó que si se aumenta a 1,10 dólares por litro, será incosteable para los venezolanos.