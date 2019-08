Audiencia preliminar de Edgar Zambrano fue suspendida

Francisco Banchs, abogado defensor del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, informó este jueves que la audiencia preliminar del parlamentario fue suspendida porque el tribunal a cargo no prestó despacho.

Banchs indicó que desde el 21 de junio, cuando se realizó la presentación de la acusación, el tribunal solo ha presentado despacho seis días, debido a lo cual los abogados de Zambrano tampoco han podido juramentarse.

“Simplemente se nos dijo que no hay despacho”, manifestó Banchs, quien agregó que tampoco tienen información sobre una nueva fecha para la audiencia preliminar.

Zambrano cumplió 85 días detenido luego de que el pasado 8 de mayo fue arrestado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Actualmente se encuentra recluido en el complejo militar Fuerte Tiuna en Caracas.

El Tribunal Supremo de Justicia abrió procesos penales contra Zambrano y otros 14 diputados por el alzamiento de una treintena de militares el pasado 30 de abril, liderados por el presidente encargado de la República Juan Guaidó.

Francisco Banchs, abogado del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano: No hemos logrado juramentarnos porque el tribunal no ha dado despacho, por lo tanto no puede haber un traslado y no puede haber la ratificación. #TVVenezuela por: https://t.co/kXgvXDeMSP pic.twitter.com/iuM6AwM5A2