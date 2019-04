Audiencia del diputado Juan Requesens fue diferida para el lunes

La audiencia del diputado a la Asamblea Nacional Juan Requesens, que estaba prevista para este viernes en la tarde, fue diferida para el lunes próximo.

“El acto fue diferido para el lunes 29 a las 10:00 am. Hoy no pudimos ver a la juez Carol Padilla; no sabemos si fue por el tema de las sanciones. La razón de la postergación es porque había ausencia de defensa de uno de los imputados”, dijo Joel García, abogado de Requesens.

“A pesar de estar ocho meses preso y tantos retardos con el juicio, él se mantiene moralmente muy fuerte. Juan está convencido de su inocencia y está seguro de que la libertad de Venezuela llegará pronto”, expresó García.

Agregó: “Los familiares están angustiados y molestos porque no se termina de decidir una audiencia que empezó en octubre y vamos ya cerrando abril; esto es una burla”.