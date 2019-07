Documentos presentados ante el Departamento de Justicia estadounidense apuntan a que el ex gobernador del estado Lara Henri Falcón contrató los servicios de la firma Dickens & Madson Canada, Inc., con sede en Montreal, con la finalidad de convertirse en presidente de Venezuela, reseñó la agencia de noticias Associated Press, AP.

En la información publicada por la agencia estadounidense señalan que el partido de Falcón contrató los servicios de un cabildero de la compañía por 200.000 dólares.

Los cabilderos ofrecen servicios de prensa y relaciones públicas para intentar convencer a los funcionarios de un gobierno y/o legisladores a adoptar medidas que favorezcan los intereses de sus clientes.

“La firma se dispone a cabildear ante el poder ejecutivo y/o el legislativo del gobierno de Estados Unidos y sus agencias, en apoyo a los esfuerzos del partido político Avanzada Progresista para elegir a Henri Falcón como presidente de Venezuela”, se lee en el texto del Departamento de Justicia que fue publicado en AP.

El medio estadounidense señala que el contrato entre el partido de Falcón y la firma Dickens & Madson Canada se concretó la misma semana en que el régimen de Nicolás Maduro y la representación de Juan Guaidó reanudaron las negociaciones en Barbados.