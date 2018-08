Asamblea Nacional declaró el abandono de cargo de Nicolás Maduro

Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional (AN), exigió este miércoles a Nicolás Maduro que desaloje el Palacio de Miraflores, luego de que la Asamblea Nacional declarara el abandono del cargo del primer mandatario.

“Al haber declarado el abandono de cargo insistimos que Maduro no es presidente y lo que corresponde no es que el renuncie, sino que desaloje la viviendo donde habita porque no le pertenece.”, señaló la parlamentaria.

La AN declaró el abandono de cargo de Nicolás Maduro debido a la crisis politica, economica y social que atraviesa el país y señaló que Maduro es un inquilino en Miraflores al que los venezolanos decidieron "no renovarle el contrato".

Solórzano declaró que los venezolanos no tienen el poder adquisitivo necesario para comprar la canasta alimenticia básica, para comprar los útiles escolares de sus hijos y para pagar el pasaje.

"La Asamblea Nacional legítima ha declarado el abandono de cargo de Nicolás Maduro porque es evidente la situación de crisis en la que tiene sumida al país", declaró la diputada Delsa Solorzano.