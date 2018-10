Arria dijo que intervención militar en el país es una solución probable

Diego Arria, político venezolano y ex presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, indicó que exigir una intervención militar en Venezuela es un deber de todos los ciudadanos venezolanos.

“La Constitución no te pone límites. Te dice: ‘Esa es tu obligación’. ¿Cómo tú la ejecutas? Ese es otro problema. Pero nadie te ha dicho que no puedes tumbar al gobierno, que no puedes promover un golpe militar. Esto incluye promover, para mí, y lo digo y lo sustento: conspirar abiertamente para promover un derrocamiento del régimen”, dijo Arria, en una entrevista con Panampost.

El ex presidente del Consejo de Seguridad dijo que la opción militar parece la solución más probable puesto que existe una colección de hechos graves que impulsan esta vía.

“Los países deben respetar la modalidad que escojamos que, sin duda, dada la realidad de un país secuestrado a la fuerza por las armas y los cubanos, hasta con apoyo logístico militar de Rusia, nos obliga a solicitar la intervención externa”.

