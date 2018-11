Arria: AN debe promulgar ley para recuperar activos robados por Gorrin

Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), indicó este miércoles que la Asamblea Nacional (AN) debe recuperar los recursos que, a su juicio, fueron robados a la nación por el empresario Raúl Gorrín y el ex tesorero de la República Alejandro Andrade.

“Asamblea Nacional debe activarse con ley de rescate de los activos robados a Venezuela por Gorrin y Andrade”, publicó Arria en Twitter.

El opositor acotó que no debe permitirse que Estados Unidos asuma el control de los recursos que le pertenecen a Venezuela. “Son nuestros y no debe permitirse que Estados Unidos se quede con ellos”, añadió.