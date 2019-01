Armando Armas: Los únicos usurpadores son los magistrados del TSJ

Armando Armas, diputado a la Asamblea Nacional, rechazó las declaraciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ratificó el desacato del Parlamento Venezolano este lunes.

"La espuria e ilegítima Sala Constitucional del TSJ de la dictadura 'declara' a la directiva de la AN en "desacato". Aquí los únicos usurpadores son ustedes que siguen de espaldas al país. Juan Guaidó, es nuestro presidente y ninguna 'sentencia' puede anularlo", dijo Armas en Twitter.

El parlamentario instó al cuerpo del Poder Legislativo que cumpla con "su rol histórico" en la presente coyuntura nacional.

"A mi colegas parlamentarios de la AN, cumplamos con nuestro rol histórico que hoy nos demanda el país. No tengo duda de La persecución y el amedrentamiento, pero Venezuela nos exige estar al frente de la lucha por la libertad. Los que están en desacatado es ese espurio 'tribunal' por apoyar al usurpador de Miraflores. La AN, es el único poder legítimo de Venezuela. Lo sabe la Fuerza Armada Nacional, lo sabe el país", aseveró.

