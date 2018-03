Arias Cárdenas: Omar Prieto dedíquese a trabajar

Francisco Arias Cárdenas, presidente de la Corporación del Desarrollo del Zulia (Corpo Zulia), rechazó los señalamientos emitidos por el gobernador de la entidad Omar Prieto; el cual aseveró que durante la gestión del militar retirado no se realizó un buen trabajo.

“El gobernador tiene que dedicarse a trabajar, no a buscar excusas o tirar piedras (…) A los tres meses yo no estaba hablando mal de Pablo Pérez (su predecesor), porque uno no puede llegar hablando mal del otro, uno tiene que llegar es a trabajar”, comentó durante una entrevista para el diario La Verdad.

Cárdenas indicó que una vez culminado su período como gobernador en las arcas del estado había 975 millardos de bolívares, los cuales fueron aprobados por el presidente Nicolás Maduro. “Eso es bastante dinero, pero no han comenzado a gastarlo y a trabajar”, aseguró.

El ex gobernador afirmó que los ataques realizados por Prieto contra su gestión. “El Zulia sabe lo que hicimos (…) Que se dedique a trabajar porque le dejamos, además de esos 975 mil millones de bolívares, 500 mil dólares en el aeropuerto para que compren medicamentos de altos costo y ayude a la gente”, indicó el ex gobernador.

