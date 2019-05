“Aquí hay una Asamblea Nacional que no está dispuesta a rendirse”

“Lo que ha vivido este Parlamento en los últimos días es la continuación de un golpe de Estado al único poder legítimo en nuestro país”, señalaron los diputados de la Asamblea Nacional que han tenido que pasar a la clandestinidad tras ser perseguidos por el gobierno de Nicolás Maduro.

En un comunicado divulgado este martes indicaron que los magistrados actúan de espaldas al pueblo y a su Constitución, y una fraudulenta asamblea nacional constituyente “ha pretendido burlar la voluntad de millones de venezolanos al perseguir a más de una decena de diputados legítimamente electos, acción materializada con el injusto y burdo secuestro del parlamentario Edgar Zambrano, primer vicepresidente de esta Asamblea Nacional, quien se une a una lamentable lista de miles de ciudadanos injustamente perseguidos”.

“Quienes suscribimos esta carta rechazamos de forma contundente estas medidas absurdas y represivas y queremos establecer ante la opinión pública y todos los venezolanos que reafirmamos todas las acciones que hemos emprendido para restituir el orden constitucional en Venezuela. Nosotros hemos actuado, y lo seguiremos haciendo, junto al pueblo venezolano, apegados a nuestra Constitución, tal y como se establece en su artículo 333”, afirmaron.

El texto señala que “a un año del fraude del 20 de mayo de 2018 ha quedado aún más claro que la permanencia de Nicolás Maduro en el poder solo representa hambre, miseria y sufrimiento para nuestro pueblo. Por ello mantenemos nuestro compromiso inquebrantable con el pueblo de Venezuela y con la ruta planteada por el presidente encargado Juan Guaidó que hoy ratificamos sin vacilaciones: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”.

Concluye: “Hoy más que nunca todo un país se mantiene en pie frente a la dictadura, con el apoyo de la comunidad internacional y con unas fuerzas armadas cada vez más conscientes de que esto tiene que cambiar. Aquí existe una AN que no está dispuesta a rendirse ni a retroceder. No hay obstáculo suficientemente grande que pueda evitar que alcancemos el futuro al que estamos destinados desde nuestra independencia: ¡una Venezuela libre!”.

Suscriben los diputados Edgar Zambrano, Juan Requesens, Gilbert Caro, Américo De Grazia, Carlos Paparoni, Juan Andrés Mejía, Henry Ramos Allup, Winston Flores, Sergio Vergara, Simón Calzadilla, Miguel Pizarro, Freddy Superlano, Mariela Magallanes, Franco Casella, Luis Florido y Richard Blanco.