EE UU aprobó un préstamo para Argentina de 813 millones de dólares

A horas de aterrizar en la Argentina , el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , dio una muestra de apoyo a la administración de Mauricio Macri al aprobar un préstamo por 813 millones de dólares que impulsará inversiones en los sectores de infraestructura, energía y logística, por un total de 3000 millones de dólares.

El representante de Trump fue la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC, por sus siglas en inglés), una institución del gobierno estadounidense que brinda financiamiento para el desarrollo de proyectos destinados a apoyar el crecimiento económico. Hace siete años que esta organización, que necesita de la aprobación del Congreso de Estados Unidos para otorgar créditos, no financiaba proyectos privados en la Argentina.

"Anunciar estas inversiones no son una coincidencia, son el resultado del compromiso del presidente Macri de tener un mercado abierto y transparente. Por eso el presidente Trump nos pidió que financiemos proyectos de infraestructura, algo que este país necesita mucho", dijo Ray W. Washburne, presidente y director ejecutivo de la OPIC, esta tarde en el palacio San Martín, sede de Cancillería. Lo escuchaban sentados al lado, los ministros Jorge Faurie (Relaciones Exteriores), Dante Sica (Producción y Trabajo), Guillermo Dietrich (Transporte) y el secretario de Energía, Javier Iguacel. También estaban el embajador estadounidense en el país, Edward Prado, y el embajador argentino en Estados Unidos, Fernando Oris de Roa.

En primera fila, de frente, se encontraban los empresarios que en minutos firmarían la carta de intención con la OPIC, que es el acuerdo preliminar en el proceso de financiamiento. "Antes de que la institución pueda comprometer o desembolsar cualquier financiamiento, debe evaluar y revisar el proyecto para determinar si cumple con los criterios estándar de suscripción y políticas de la organización", aclaró la institución.

"Siempre que se mantengan las reglas de derecho y haya un sistema jurídico fuerte, las inversiones se mantendrán. Si las empresas estadounidenses a las que les préstamos el dinero para que desembolsen en la Argentina no se sienten seguras invirtiendo acá, no vendrán, y, por lo tanto, nosotros tampoco, porque no hacemos los proyectos, somos puramente prestadores", explicó Washburne. Luego agregó que ve una "justicia fuerte" con los casos de corrupción que salieron a la luz.

Los proyectos

Con la petrolera Tecpetrol, que tiene acciones en Transportadora de Gas del Sur (TGS), la OPIC firmó un acuerdo por 350 millones de dólares en financiamiento para construir un gasoducto de gas natural que unirá Neuquén con Rosario para abastecer la distribución de ese hidrocarburo en el norte del país con producción de Vaca Muerta. Según indicaron en la empresa, el acuerdo podría estar cerrado en el primer semestre del año próximo y la construcción tardaría alrededor de 16 meses.

Asimismo, la OPIC financiará 250 millones de dólares en obras del participación pública-privada (PPP) de la ruta 7 del tramo, en Mendoza, que fue adjudicado a la empresa Cartellone en el mercado de licitación del corredor C, que abarca 700 kilometros. "El préstamo será otorgado con el objetivo de mejorar la conectividad regional y facilitar el comercio", dijo el comunicado del organismo.

La OPIC le dará también un préstamo a YPF Luz por 50 millones de dólares para respaldar 122 megavatios (MW) en energía eólica en Santa Cruz y agregar una fuente de energía renovable a la red nacional de energía eléctrica.

En la misma sintonía, se le otorgará fondos por 118 millones de dólares a Genneia para apoyar la construcción de una planta de energía eólica y solar que generará, en conjunto, 222 MW de energía sustentable en las regiones de Ullum y Chubut.

Por último, a Plaza Logística se le otorgará un préstamo de 45 millones de dólares para ampliar los depósitos de la empresa en el Gran Buenos Aires y mejorar la red logística en el país.