Aprobado informe final de la Ley de Semilla

La Comisión de Ciencia y Tecnología aprobó el informe final para una segunda discusión de la Ley de Semilla, instrumento normativo que permitirá establecer las reglas que regularán a los sujetos del Sistema Nacional de Semillas, al ente competente y a los registros nacionales establecidos, así como al desarrollo de las actividades de producción, almacenamiento y comercialización de semillas.

El Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Luis Lippa, aseveró que esta propuesta fue evaluada con mucho detenimiento, ya que la misma fue consultada ampliamente en todo el país, llegando a un consenso con todos los sectores involucrados en el tema de la utilización de semillas mejoradas, permitiéndole al agricultor mejorar su producción.

Para Lippa, el Estado venezolano debe honrar y garantizar la inversión de acuerdo a lo establecido en el artículo 305 y 306 de la Constitución, en cuanto a políticas públicas coherentes, así como garantizar a la población el acceso a la alimentación.

“Creemos que con esta ley, estamos motivando a la investigación de mejoras en la producción nacional, incentivando a los productores y tomando decisiones en torno a cómo mejorar la producción en Venezuela. Ésta es una ley que permitirá en un tiempo, no muy lejano, que en Venezuela se produzcan los alimentos que los venezolanos consumen”, dijo Lippa.

El diputado Lippa aseveró que esta normativa mejorará el abastecimiento en el sector rural y la producción nacional, representando una esperanza en este momento álgido en el que la producción nacional está desdibujada, ya que más del 80% de lo que consumimos es importado.

No descartó el uso de las semillas transgénicas, o de otro tipo de semilla, asegurando que hasta los momentos no se ha demostrado que la semillas transgénicas ocasione algún tipo de daño, "en el caso especifico de Venezuela" dijo, "hemos venido consumiendo alimentos transgénicos importados ya que no estamos produciendo nada en el país, es conveniente tener una ley moderna adaptada a la realidad tecnológica global mundial”.

El parlamentario manifestó la preocupación del sector productivo agrícola en cuanto a la ley vigente de Semillas, la cual a su juicio es inoperante, inapropiada y que en vez de estimular la producción restringe el desarrollo agrícola, la soberanía y la seguridad agroalimentaria en el país.

Lippa considera que esta nueva propuesta de la Ley de Semilla no funcionará de manera aislada, pues requiere el acompañamiento, a su juicio, de otras normativas como la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual es una herramienta fundamental para la investigación agrícola, específicamente en el tema de las semillas; así como la Ley de Diversidad Biológica, específicamente en lo concerniente al recurso genético y otras normativas, las cuales deben ser revisadas y flexibilizadas.

Finalmente, los miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, aprobaron el informe final de la Ley de Semilla, un instrumento moderno, operativo y de fiel cumplimiento, el cual permitirá promover y reconocer los sectores de la producción de semillas como eslabón fundamental y en armonía con los tratados internacionales que Venezuela ha suscrito.

Con información de Nota de Prensa.