Antonio Ledezma: El TSJ cumplió con su misión desde el exilio

Antonio Ledezma, ex alcalde metropolitano de Caracas, apoyó este miércoles la condena contra Nicolás Maduro anunciada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio.

“Listo, misión cumplida del Tribunal Supremo de Justicia. Maduro culpable, sentenciado y condenado”, publicó Ledezma en Twitter.

El dirigente opositor comentó que ahora el trabajo del TSJ es garantizar el cumplimiento de la condena, debido a que lo más probable es que el gobierno de Maduro no acate la sentencia de prisión contra el mandatario.

“Ahora a procurar que se ejecuten las medidas, conscientes como estamos, que una narcotiranía no acata "por las buenas" decisiones de órganos que no respeta. Es una mafia que no sabe de leyes”, acotó.