Antonio Ledezma sobre diálogo: ¿Es qué acaso revivieron a Acosta Arévalo?

Antonio Ledezma, ex alcalde metropolitano en exilio, cuestionó este lunes que representantes del presidente interino de la República, Juan Guaidó, reactiven una vez más el diálogo con el régimen de Nicolás Maduro. Consideró que en el país no están dadas las condiciones para volver a negociar con el oficialismo.

“¿Que vaina es ésta? ¿Diálogo otra vez? ¿Es qué acaso revivieron al capitán Acosta Arévalo? No han entregado su cadáver y ahora hacemos todo lo contrario de lo que aseguramos. No hay peor ofensa que pensar que la ciudadanía es tonta. No se juega con la buena fe de la gente”, escribió Ledezma en Twitter.

Ledezma ofreció las declaraciones luego de que Guaidó publicara un comunicado en el que anunciaba la reactivación del proceso de negociación que se realizaba en Noruega. Pero que se había suspendido tras la muerte bajo custodia de la Dgcim del capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo, el pasado 29 de junio.

En esta ocasión, representantes de Guaidó se reunirán en Barbados con miembros del oficialismo para intentar acordar una solución a la crisis que enfrenta el país. El presidente interino no precisó la fecha en la que se realizará el encuentro.

Guaidó recordó que el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres con observación internacional, son los objetivos que quieren logran en la reunión en Barbados.