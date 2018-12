Alvarado: La CAF está financiando una dictadura que no es reconocida

Ángel Alvarado, diputado a la Asamblea Nacional (AN), indicó que el Parlamento no aprobó el préstamo de 500 millones de dólares que hizo el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) al gobierno nacional. Aseguró que el dinero se usará para pagar una deuda atrasada con a propia institución.

"La CAF está financiando una dictadura que no es reconocida en el mundo, un gobierno que viola derechos humanos", señaló Alvarado a EFE. Consideró que es preocupante que el banco prestara el dinero sin la necesaria aprobación parlamentaria.

"Se está financiando a un país que no tiene presupuesto, que no publica estadísticas, que no tiene capacidad de financiamiento, no entendemos en qué se basa la CAF para hacer un crédito, un préstamo que el gobierno no tiene capacidad de pagar", continuó el miembro de la comisión de Economía y Finanzas.

Alvarado, así como otros parlamentarios de la Comisón, han pedido en reiteradas ocasiones a la CAF que prestara el dinero al gobierno de Nicolás Maduro sin la aprobación del Parlamento porque sería una violación a la ley y la Constitución.

Señaló que el crédito es ilegal e inmoral y que solo servirá para que la CAF adecúe su propio balance. Aseveró que esta medida afecta la transparencia y credibilidad del banco y lamentó que la falta de comprimiso de algunos países pertenecientes al Grupo de Lima.

De acuerdo con los cálculos de la AN, la deuda externa venezolana supera los 150.000 millones de dólares, y el país deberá desembolsar 8.000 millones de dólares por concepto de servicios en el año 2019.