Andrés Velásquez respondió a la amenaza de Diosdado Cabello

Andrés Velásquez, dirigente de la Causa R, se refirió a la amenaza que recibió por parte de Diosdado Cabello quien lo vinculó con los acontecimientos del 30 de abril.

“Maduro y Cabello echan mano de la represión, persecución y cárcel como único recurso que les queda para perpetuarse en el poder. No podrán”, publicó en su Twitter.

Cabello se refirió a Velásquez al indicar que existen políticos, supuestamente involucrados en los hechos del 30 de abril, que pueden ser acusados porque no son diputados.

“Hay unos que no requieren nada de allanamiento de inmunidad parlamentaria, por ejemplo, Andrés Velásquez y la señora María Corina Machado no es diputada, no requiere allanamiento de nada, no tienen inmunidad. La justicia va”, comentó.

