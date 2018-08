ANC: Tenemos el poder para funcionar por dos años más

La vigencia de la asamblea nacional constituyente podría llevarse dos años más, dijo su presidente Diosdado Cabello, en sesión especial para conmemorar el primer año de su instalación. Con la entonación del Himno Nacional empezaron el acto de ayer alrededor de las 11:00 am.

Desde el Salón Elíptico –espacio tomado por el Ejecutivo– del Palacio Federal Legislativo, Cabello aseguró que la constituyente tiene todo el poder para alargar su periodo, que se había fijado en un primer momento hasta agosto del próximo año. El lunes pasado, en otro acto realizado en la plaza Bolívar de Caracas, Cabello afirmó que la ANC podría durar hasta cuatro años.

“Aprobaremos las leyes constituyentes cada vez que el Ejecutivo lo solicite. Esta asamblea nacional constituyente funcionará el tiempo que sea necesario”, reiteró Cabello, que estaba acompañado de los constituyentes Tania Díaz y Elvis Amoroso.

En su primer año, la ANC aprobó 9 leyes, 25 decretos y ejecutó 82 actos. Entre las normativas se encuentran la Ley contra el odio, Ley de parto humanizado y la Ley contra la guerra económica. La semana pasada, decidió derogar la Ley de ilícitos cambiarios, que castigaba con cárcel a los venezolanos que transaran con divisas extranjeras al margen del control cambiario, vigente desde 2003. El acto fue rechazado por la Asamblea Nacional y calificado de ilegal porque la ANC no puede tomarse la atribución de legislar sino de redactar una nueva constitución, cuyos adelantos no han sido informados.

Cabelló negó que la constituyente haya suprimido al Poder Legislativo. "La derecha puede decir lo que quiera. Dijeron quela ANC se convocó para eliminar la Asamblea Nacional. No hemos eliminado nada, la Asamblea Nacional está allí, desastrosamente dirigida, en desacato, pero ahí está. No la hemos eliminado. La oposición se eliminó sola, no hace falta hacerlo, la torpeza y la arrogancia es muy grande", aseveró el dirigente oficialista.

Los constituyentes aseguraron que en un año “lograron establecer la paz que se vio amenazada” en las protestas antigubernamentales de 2017. "En verdad creo que podemos decir misión cumplida en este primer año, y gritarlo a los cuatro vientos. Podemos decir vamos cumpliendo la misión que nos dieron, contribuyendo a la paz de nuestro país", aseguro.

En el acto conmemorativo, la ANC insistió en que es fundamental mantener la unidad y la cohesión entre quienes integran el Partido Socialista Unido de Venezuela, que recientemente efectuó su cuarto congreso en medio de fuertes cuestionamientos sobre la manera como se llevaron los debates, y ratificaron a Maduro como presidente del partido. “Desde esta constituyente jamás saldrá la traición”, afirmó Darío Vivas.

La plenaria convino por unanimidad aprobar un acuerdo de honra a los venezolanos que participaron “en la gesta histórica para alcanzar la paz” en julio del año pasado, cuando se desarrollaban las protestas contra el gobierno de Maduro. El documento ratifica la determinación de la ANC de “continuar consolidando la paz, mediante las herramientas que consideren”.