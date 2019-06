Almagro: Las denuncias que recibió Bachelet deslegitiman a Maduro

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó este sábado que deben ser llevadas a la Corte Penal Internacional las denuncias sobre Venezuela que recibió la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien estuvo tres días en el país para constatar la crisis humanitaria que afecta a los ciudadanos.

"Es esencial que la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, transmita los testimonios y denuncias que recibió en Venezuela a la Corte Penal Internacional en el contexto de las denuncias sobre crímenes de lesa humanidad", indicó.

Almagro advirtió que las denuncias también son crímenes de lesa humanidad que deslegitiman al régimen de Nicolás Maduro. "Tanto como su ilegítima elección y el avasallamiento de las instituciones. Sin democracia no hay solución por las violaciones de derechos humanos", agregó.

Durante su visita a Venezuela, Bachelet se reunió con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y con los oficialistas Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Jorge Arreaza. Además, se enrtevistó con víctimas de torturas, detenciones arbitrarias, asesinatos y secuestros, entre otras.

Bachelet pidió que sean liberadas las personas que han protestado de manera pacífica para exigir sus derechos y recomendó impulsar el diálogo para resolver la crisis. "La situación humanitaria se ha deteriorado de forma extraordinaria", dijo la alta comisionada, que deberá presentar un informe completo sobre Venezuela.

The serious accusations of human rights violations that @MBachelet received are crimes against humanity that completely delegitimize the @NicolasMaduro regime as well as his illegitimate election and the subjugation of the institutions. https://t.co/qRDJvjE4DF