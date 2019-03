Alfredo Romero: Verificamos los detalles sobre la misión Bachelet

Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, indicó este miércoles que la institución verifica los detalles sobre la misión de Michelle Bachelet, alta comisionada de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas, en Venezuela.

Destacó que la comisión fue escoltada hasta la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide y a Ramo Verde para hablar con los presos políticos; sin embargo, no se les permitió hacerlo.

“Esta misión de expertos no son tontos como para no saber que les ocultan la esencia del problema”, indicó Romero en Twitter.

Señaló que la comisión fue llevada a Ramo Verde a observar un partido de basketball.

#13Marzo Estamos verificando los detalles sobre q a misión Bachelet en #Venezuela hoy se les llevó escoltados a Helicoide y Ramo Verde y no permitieron hablar con #presospolíticos . Esta misión de expertos no son tontos como para no saber q les ocultan la esencia del problema.