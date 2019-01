Aguilar: Habrán acciones contra el gabinete de Maduro por el caso de Albán

Ramón Aguilar, abogado de la familia del concejal fallecido Fernando Albán, realizó anuncios este miércoles con respecto al caso de Albán y medidas en contra del gabinete de Nicolás Maduro por el indebido porceso judicial.

“En los próximos días, se ejecutarán formalmente acciones en contra del gabinete de Nicolás Maduro por su negligencia en el caso luego de que caso se llevara ante la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas”, dijo Aguilar durante una rueda de prensa.

Además, reiteró la necesidad de que se realice una investigación imparcial ante los procesos irregulares que ocurrieron durante la muerte del representante municipal. "A 100 días de su muerte, queremos informar a la opinión pública y a la comunidad internacional que insitimos en que se haga una investigación justa e imparcial con relación a todos los hechos constituidos por su detención arbitraria, desaparecimiento forzoso, violación al debido proceso y posible tortura".

El abogado indicó que se conformó un grupo de defensores especialistas provenientes de varias organizaciones internacionales para realizar la denuncia formal de las anomalías del caso, como el encubrimiento de su desaparición por parte del Ministerio Público y maltratos.

"El 4 de diciembre de 2018 denunciamos formalmente su privación de libertad ilegítima, el encubrimiento de su desaparición, maltratos crueles e inhumanos y homicidio calificado ante el Ministerio Público. Estos delitos ameritan una investigación seria y demuestren la falsedad de las declaraciones de Tarek William Saab sobre supuesto suicidio", apuntó.

Sin embargo, aclaró que la Fiscalía no procesó la denuncia. "Hasta la fecha, solo obtuvimos una notificación en la que la denuncia fue declarada inadmisible, a pesar de que Saab opinó indebidamente. No existe siquiera expediente sobre dicha denuncia, no se ha realizado ninguna diligencia de estas acusaciones realizadas por sus familiares, la fiscalía del ministerio ública encubre este delito", aseveró.

El jurista hizo alusión al expediente del caso de su muerte, al que han tenido acceso por escasos minutos, así como negaron otorgar las copias del mismo. "No han hecho entrega de estos documentos, negando nuestro derecho de nutrir nuestra denuncia. Con negligencia, la Fiscalía se perpetúa como encubridora del caso de Fernando Albán", señaló Aguilar.

"También solicitamos exhumación del cadáver y la autopsia realizada por forenses independientes, además de la aplicación de los protocolos pertinentes", dijo.

Recordó que Meudý Osío, esposa de Albán, acudió a una audiencia en Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer el caso y exigir justicia, además de pedir la extradición de su cuerpo para ser enterrado en el país en el que reside.