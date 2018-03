Advierten que no hay indicios de elección de los concejos municipales

“En el CNE no hay indicios de la realización de las elecciones de los concejos municipales el 20 de mayo y tampoco han sido constituidas las circunscripciones. No se adelanta el software ni otros elementos importantes para estos comicios”, indicó un técnico del organismo electoral. De acuerdo con la fuente, los votantes no tienen claridad sobre el venidero proceso solo están enterados de la elección presidencial.

En una nota de prensa, difundida el 13 de marzo, la presidente del Poder Electoral, Tibisay Lucena, explicó que la institución adelantaba el cronograma para los comicios de los concejos municipales, y anunció que el lapso de postulaciones será en abril.

“No hay claridad sobre la elección de los concejos municipales que son un proceso complejo. Deben escogerse en los 335 municipios del país concejales uninominales y por lista, no se ha informado sobre la conformación de los circuitos. En el caso de los consejos legislativos las circunscripciones se conocieron el mismo día de las postulaciones. El proceso electoral avanza de forma atropellada y el cronograma se ha modificado dos veces. Se requiere tener certeza de la elección municipal para que los partidos puedan decidir en asambleas quiénes serán sus aspirantes. Esto perjudica la organización de los partidos, especialmente del Polo Patriótico porque la oposición no participará en el proceso”, expresó el técnico electoral Félix Arroyo.

Añadió que uno de los aspectos importantes que falta por definir para la elección de los miembros de los cabildos es la paridad de género. Arroyo cuestionó que el CNE insista en un cronograma sobrevenido.

Aníbal Sánchez, consultor comicial, sostuvo que dentro de las irregularidades de la contienda del 20 de mayo, “la postulación para los consejos legislativos se realizó esta semana sin que las organizaciones o el ciudadano llegara a conocer oficialmente el diseño de los circuitos o el sistema de adjudicación de cargos. Existían cambios en siete Estados con respecto a la última elección de este tipo; hasta el cronograma que regula esta fase se conoció horas antes de iniciarse esta etapa”.

Auditorías chucutas. El director de Súmate, Francisco Castro, cree que a estas alturas cuando el cronograma electoral, que no fue publicado en Gaceta Electoral, ha cumplido con varias etapas, “no es posible contar con una observación internacional adecuada y solo habrá el acompañamiento aprobado por el CNE”. Cuestionó las auditorías realizadas hasta ahora que, en su opinión, solo son “visitas guiadas dentro del organismo comicial”.

La coordinadora de Voto Joven, Luisana Subero, señaló que “las elecciones de mayo están heridas de muerte”. Añadió que resulta cuesta arriba el cumplimiento de los tiempos reales para las auditorías de los venideros comicios. Afirmó que el acuerdo de garantías electorales, suscrito por el CNE y los candidatos presidenciales, no blinda la transparencia de un proceso plegado de irregularidades y fue hecho de acuerdo con las funciones que el organismo debe cumplir con imparcialidad.

“Exigimos la realización de una elección auténtica y que se respeten los resultados”, subrayó Subero.

EL DATO

El Observatorio Electoral Venezolano advirtió que la convocatoria viola la ley al publicar un cronograma con actividades para escoger al presidente y algunas para consejos legislativos, pero no para concejales.