Activista chavista: Quien habla de tecnología de punta ya está colonizado

Una activista chavista aseguró que "hay una dominación" en todos los sectores del país por culpa de "científicos" que quieren tener a las personas en ese estado.

"Si el camarada que produce los huevos no paga en dólares por sus alimentos, la gallina no pone los huevos. El que te habla de tecnología de punta ya está colonizado porque no se necesita esa tecnología si no la necesaria", indicó la mujer en un programa trasmitido por VTV.

La periodista Eleonora Bruzual posteó el video en sus redes sociales y mostró indignación ante las palabras de la mujer.

"O salimos de esta narcotiranía e impedimos que esas mulas ideologizadas se sientan capaces de imponernos su imbecilidad, o nos olvidamos de todo lo que no sea ruina intelectual y social", indicó Bruzual.