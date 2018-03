Abogado detenido en protestas de 2014 escapó a Colombia

El abogado argentino-venezolano Marcelo Crovato, con privativa de libertad desde las protestas de 2014 por tratar de ofrecer ayuda legal a unas personas cuyas viviendas fueron allanadas en Chacao, escapó a Colombia el fin de semana.

El Informatorio de Argentina indicó que salió del país por la frontera colombiana junto con su esposa e hijos, sin embargo, el ex preso político teme dar detalles sobre el día de su fuga, porque el gobierno de Nicolás Maduro podría comenzar a investigar cómo lo hizo, a qué hora y quiénes participaron. “Solo sabían algunas personas en el extranjero”, subrayó.

En declaraciones a ese medio, aseguró que desconoce cómo los periodistas se enteraron de su fuga o si lo reconocieron cuando cruzó la frontera. “Cuando me estaba yendo de Venezuela no quería mirar para atrás. El funcionario que selló nuestros pasaportes dijo algunas de las palabras más hermosas que he escuchado en mi vida: ‘Bienvenidos a Colombia”, agregó.

Crovado, quien perteneció a la ONG Foro Penal, fue apresado en 2014 acusado de instigación pública, obstaculización de la vía pública, instigación a la desobediencia de las leyes y asociación para delinquir. “No puedo arrepentirme de hacer lo correcto, que es defender los derechos humanos. Puedo lamentarlo, pero no arrepentirme”, precisó.

Estuvo recluido por nueve meses en Yare III, donde intentó suicidarse, hasta que en 2015 el Estado le otorgó una medida de arresto domiciliario. En el tiempo que estuvo detenido, nunca tuvo audiencia preliminar.

También padecía de carcinoma en la piel y adelgazó 25 kilos mientras permaneció en el penal.

El ex preso político aseveró que el gobierno de Mauricio Macri ya conoce la situación, luego de estar limitado diplomáticamente para lograr su liberación.

Espera poder conocer al mandatario para seguir impulsando la libertad de Venezuela, el respeto a los derechos humanos y al sistema democrático, así como evaluar las posibilidades de apoyar a los venezolanos que emigraron a Argentina y aprovechar sus conocimientos.