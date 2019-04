EE UU podría anunciar nuevas sanciones contra Maduro, Cuba y Nicaragua

John Bolton, asesor de seguridad del gobierno de Estados Unidos, anunciará este miércoles nuevas sanciones en contra de Nicolas Maduro y sus allegados, así como contra los gobiernos de Cuba y Nicaragua.

"Trump anunciará nuevas sanciones para Cuba, Venezuela y Nicaragua durante su discurso de este miércoles", reseñó Reuters.

Las medidas serán anunciadas por Bolton durante un discurso en Miami.

Una de las medidas en contra del gobierno cubano será la activación de una norma que permite demandar en Estados Unidos a las empresas cubanas que gestionan bienes confiscados luego de la revolución.

"Bolton va a anunciar la aplicación del título III de la Ley Helms-Burton mañana en un discurso en Miami", dijo un alto funcionario estadounidense, sobre la norma que permaneció inactiva por más de dos décadas.

Con información de AFP y Reuters

.@realDonaldTrump Security Adviser @AmbJohnBolton to announce new sanctions on #Cuba, #Venezuela and #Nicaragua in speech on Wednesday -U.S. official