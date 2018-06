Phil Davis, periodista que narró lo hechos del tiroteo en Annapolis

Phil Davis, periodista del diario Capital Gazzette de Annapolis, narró a través de Twitter lo ocurrido en la sala de redacción del diario.

"Un tirador solitario disparó a varias personas en mi oficina, algunas de ellas están muertas", así inició Davis la narración de los hechos.

Explicó que el atacante disparó a varios trabajadores del medio.

"No hay nada más aterrador que oír cómo le disparan a muchas personas mientras tú estás bajo tu escritorio y luego escuchar al tirador recargando su arma", escribió el periodista.

El periodista comenzó a twitear lo ocurrido al terminar el troteo. Concluyó con que estaba a salvo y esperaba a ser interrogado por la policía.

A single shooter shot multiple people at my office, some of whom are dead. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018

I'm currently waiting to be interviewed by police, so I'm safe and no longer at the office. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018

Ok, I was not tweeting from under my desk. I was already safe when I started tweeting — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018