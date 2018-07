IEA: Estimamos que producción de Venezuela bajará a 1.000.000 de barriles

Lejla Villar, economista y analista de la Opep en la Administración de Información Energética de Estados Unidos, dijo durante una entrevista que prevé una baja en la producción de crudo a 1.000.000 de barriles diarios para finales de 2018 y a 700.000 al finalizar 2019.

“Hace un año pensaba que la producción de crudo de Venezuela tocaría fondo y se ubicaría en un millón de barriles diarios. Ahora estimo que la producción podría ubicarse en los 700.000. Desafortunadamente, la situación de la industria empeora”, explicó Villar en una entrevista a S&P Global Platts.

“Para este año estimamos un reducción de 600.000 barriles diarios de producción, y probablemente unos 400.000 barriles diarios para el próximo año, posiblemente en el último trimestre del 2019”, indicó la funcionaria de la EIA.

La economista aseguró que los problemas de Venezuela son de carácter estructural.

“Los problemas de Venezuela son tan profundos que incluso los aumentos de precios del crudo no mejoran la situación de su industria. No tienen personal capacitado, no tienen taladros, repuestos… el aumento de precios de los últimos meses no ha cambiado esa situación”

Villar expresó que nunca había visto un colapso similar en la producción de un país petrolero.

“Nunca hemos visto un colapso en la producción de un país petrolero, que no haya estado en una guerra masiva, como la caída que ocurre en Venezuela. Nunca hemos visto un colapso tan duro y rápido, nada tan malo como eso”, aseveró.

El Dato

La producción petrolera entera de Venezuela es solo un poco superior a la producción del estado norteamericano Nuevo México, de acuerdo con información de S&P Platts. La producción de crudo en Venezuela está en sus niveles más bajos desde hace tres decadas.

Con información de S&P Platts y de La Patilla